Вкладчикам банка "Национальные инвестиции" приостановили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 24 ноября приостановил выплаты гарантированных сумм вкладчикам банка «Национальные инвестиции», сообщается на сайте фонда.

«Учитывая необходимость завершения фондом полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации банка, с 24.11.2015 будут приостановлены выплаты средств вкладчикам банка «Национальные инвестиции» через учреждения «Ощадбанка», - говорится в сообщении.

Фонд отмечает, что информация о дате начала выплат будет опубликована на официальном сайте фонда, а также на сайте банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 сентября признал неплатежеспособным банк «Национальные инвестиции», ранее признанный проблемным с назначением куратора регулятора по причине непрозрачности ряда операций и стремительного существенного сокращения ликвидных средств.

Справка УНИАН. Банк «Национальные инвестиции» работал на рынке Украины с 2011 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте банка, его крупнейшим владельцем является Наталья Огородник, прямо и опосредованно владеющая долей в 33,7407% через компании «Украгроспилка», «Виадук» и «Эко».