Гривня укрепилась на межбанке до 23,98 за доллар

Во вторник, 24 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,92/23,98 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4720/25,5360 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3610/0,3630 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,9702 грн/долл., к этому часу заключено 258 сделок на сумму 79,31 млн долл.