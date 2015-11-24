ЦБ России готовит банки к нефти по $35 за баррель

Банк России закладывал в летние стресс-тесты для банков цену на нефть на уровне 35 долларов, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Алексея Симановского.

"35 долларов за один баррель нефти", — заявил он.

По словам Симановского, при таком сценарии падение ВВП по итогам года составило бы около 4-4,5%. Зампред также рассказал, что ЦБ готовится провести новые стресс-тесты по состоянию российских банков на 1 января 2016 года.

Отмечается, что Банк России в августе опровергал проведение подобных стресс-тестов.

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"В официальном заявлении регулятора говорилось, что в третьем квартале Банк России не предлагал банкам проводить стресс-тесты на чувствительность к курсу рубля и, соответственно, не предлагал в качестве условия значения курса рубля", - информирует издание.

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При этом СМИ сообщали, что стресс-тест отталкивался от условия, что доллар будет стоить 100 рублей.