Убытки работающих банков составили 56,3 миллиарда

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 ноября 2015 года составил 56,3 миллиарда гривень, в том числе в октябре убыток этих банков составил 3,7 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте НБУ, доходы работающих банков за 10 месяцев составили 172,3 миллиарда гривень, расходы - 228,6 миллиарда гривень.

По оценкам регулятора, главным фактором получения банками убытков остаются значительные объемы отчислений в резервы, которые за октябрь составили 9,8 миллиарда гривень или 42,8% расходов за месяц. В то же время, НБУ отмечает, что темпы роста резервов постепенно замедляются.

Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября 79 банков получили прибыль на общую суму 3,9 миллиарда гривень. В том числе в октябре с прибылью сработали 78 банков, которые суммарно получили 0,7 миллиарда гривень прибыли.

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Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины, без учета неплатежеспособных, в сентябре получили 6,1 миллиарда гривень убытка, что привело к росту их суммарного убытка с начала текущего года до 52,2 миллиарда гривень на 1 октября.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 миллиарда гривень убытков.