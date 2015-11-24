Moody’s повысил рейтинг ПриватБанка, прогноз – стабильный

Также Moody’s подтвердило рейтинг ПриватБанка по депозитам в иностранной валюте и рейтинг финансовой стабильности банка. Прогноз по рейтингам ПриватБанка установлен на уровне «стабильный».

Как говорится в сообщении агентства, повышение рейтинга ПриватБанка связано с успешным окончанием переговоров банка с инвесторами о продлении сроков его еврооблигаций. По мнению аналитиков агентства, в долгосрочной перспективе рейтинги банка могут быть пересмотрены в сторону повышения после улучшения макроэкономической среды в Украине и стабилизации ситуации на банковском рынке страны.

Безусловная поддержка инвесторов позволила банку направить привлеченные средства на увеличение регулятивного капитала, который с учетом инвестиций акционеров банка составит 220 млн долл. США (около 5 млрд грн). С учетом продления до 2018 года погашение евробондов банка на сумму 200 млн долл. США, со стороны международных инвесторов ПриватБанк получил поддержку на сумму 10 млрд грн.

Как отмечается в сообщении Moody’s, дальнейший рост рейтинга банка сдерживается суверенным рейтингом Украины, установленным на уровне «Саа3». Напомним, 19 ноября Moody’s объявило о повышении на одну ступень рейтинга украинских государственных облигаций – с «СА» до «Саа3» со стабильным прогнозом.