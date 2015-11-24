Гривня за день укрепилась на 20 копеек - уже 23,80 за доллар

Во вторник, 24 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,80/23,90 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4220/25,3160 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,9492 гривни/доллар, к этому часу было заключено 534 сделок на сумму 331,93 миллиона долларов.