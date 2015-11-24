Украина сократила освоение капинвестиций на 6%

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в январе-сентябре 2015 года составил 160,723 миллиарда гривень, что на 6% ниже показателя за аналогичный период 2014 года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по итогам 9 месяцев наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев – 35%, или 56,175 миллиарда гривень, Киевскую область – 9,5%, или 15,198 миллиарда гривень, Днепропетровскую область – 9,4%, или 15,107 миллиарда гривень, Львовскую область – 4,5%, или 7,154 миллиарда гривень, Харьковскую область – 3,9%, или 6,326 миллиарда гривень.

По информации Госстата, рост капинвестиций в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Волынской, Закарпатской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской областях и г. Киев.

Наибольшее падение освоенных капинвестиций зафиксировано в Луганской и Донецкой областях, на 79,3% и 63,6%, соответственно.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы – 145,940 миллиарда гривень, или 90,8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, при этом данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

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Как сообщал УНИАН, объем освоенных капинвестиций в Украине в январе-июне 2015 года составил 98,725 миллиарда гривень, что на 9,2% ниже показателя за аналогичный период 2014 года.

Освоение капинвестиций в 2014 году составило 204,062 миллиарда гривень, что на 24,1% ниже показателя за 2013 год.