Эксперты объяснили, почему сигареты дешевеют

Так прокомментировал снижение стоимости сигарет экономический эксперт Марьян Заблоцкий.

«В течение последних шести недель основные производители начали принимать решения по снижению цен на сигареты от 1 до 3 грн за пачку. Конечно, это может привести к увеличению потребления сигарет, во-вторых, это потери для бюджета. Часть налогов с сигарет - это НДС и адвалорная ставка, фактически, тот же НДС, только в другой форме », - отмечает эксперт.

По его словам, идет борьба за долю рынка между производителями. «Отсутствуют какие-либо механизмы установления «ценового пола»- по аналогии с алкоголем. Кроме того, на рынке существует достаточно большая конкуренция среди товаропроизводителей на внутреннем рынке. Основные производители сигарет - международные компании, которые конкурируют на международном рынке», - отмечает Заблоцкий.

По словам народного депутата пяти созывов, основателя ОО «Союз налогоплательщиков Украины» Сергея Терехина, все это - свидетельство падения доходов населения. «Дело в том, что когда есть альтернатива - покупать какие-то подакцизные товары или колбасу, когда реальные доходы населения резко падают, эта альтернатива понятна. То есть, в связи с физическим сокращением потребительской корзины люди все-таки меняют приоритеты. Я бы не радовался такой ситуации, поскольку, знаете, можно себе представить, что начнется, когда у людей вообще кончатся деньги на что угодно», - отметил эксперт.

По мнению эксперта по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Ангелы Бочи, в Украине отсутствует механизм регулирования минимальных розничных цен.

«Производители сигарет желают расширить рынок, то есть это своеобразная корпоративная борьба. Простое повышение акцизов, как видим, не защищает бюджет. Статья 6 Рамочной конвенции по борьбе с курением предусматривает необходимость применения ценовых и налоговых мер. Отсутствие ценовых мер ограничения потребления табака позволяет производителям снижать цены », - заявляет Бочи.

«На табачном рынке сейчас обострилась борьба за долю рынка», - отмечает директор по корпоративным вопросам компании «Империал Тобакко Юкрейн» Олег Стрекаль.

«К сожалению, такая ситуация продолжает сохраняться, и снижение цен достигло уже не 2 грн, а 3 грн за пачку сигарет. Некоторые из четырех международных компаний отдельные свои бренды продают намного ниже себестоимости - был даже такой период, когда сигареты с фильтром одной табачной компании стоили дешевле, чем наши без фильтра. Это - экономический нонсенс», - отмечает Стрекаль.

По его словам, от этого страдает государственный бюджет. «По нашим подсчетам, в результате ценовой войны государственный бюджет ежемесячно теряет около 160-180 млн грн недополученных налогов. Это, прежде всего, НДС, второй налог - это та часть адвалорного акциза, которая уменьшается из-за уменьшения цен, поэтому адвалорка начисляется на цену, и третий - это налог на торговлю подакцизными товарами, этот новый, 5-процентный, который идет в местные бюджеты. То есть, страдает не только центральный, но и местные бюджеты» - отмечает Стрекаль.

«Ситуация неправильная, мы как компания обратили внимание на нее Минфину, комитету ВР по налогам, призывая прекратить эту войну и начать работать в нормальных экономически обоснованных ценах. За долю рынка компании не могут бороться любой ценой, а у нас это - не просто любая цена, а цена государственного бюджета», - подчеркивает директор по корпоративным вопросам компании «Империал Тобакко Юкрейн».