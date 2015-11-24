Нацбанк укрепил официальную гривню до 23,94 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2394,9241 (24 ноября – 2406,3619)

100 EUR – 2550,8337 (24 ноября – 2558,2033)

10 RUR – 3,6496 (24 ноября – 3,6684)

Читайте такжеНацбанк продолжает вбрасывать на рынок доллары для укрепления гривны

Как сообщал УНИАН, 24 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,80/23,90 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4220/25,3160 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,9492 гривни/доллар, к этому часу было заключено 534 сделок на сумму 331,93 миллиона долларов.