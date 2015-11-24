Нацбанк укрепил официальную гривню до 23,94 за доллар
Официальный курс НБУ на 25 ноября: 100 USD – 2394,9241 гривни; 100 EUR – 2550,8337 гривни; 10 RUR – 3,6496 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2394,9241 (24 ноября – 2406,3619)
100 EUR – 2550,8337 (24 ноября – 2558,2033)
10 RUR – 3,6496 (24 ноября – 3,6684)
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,80/23,90 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4220/25,3160 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,9492 гривни/доллар, к этому часу было заключено 534 сделок на сумму 331,93 миллиона долларов.