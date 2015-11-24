Moody's повысил рейтинги украинских банков вслед за суверенным

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело рейтинги 7 украинских банков в связи с улучшением кредитоспособности правительства Украины после реструктуризации еврооблигаций, после чего суверенный рейтинг повышен до "Caa3" со стабильным прогнозом.

Как сообщается на сайте агентства, в том числе повышен долгосрочный рейтинг депозитов "ПриватБанка", "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" до "Caa3" с "Ca".

Также агентство подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов "Проминвестбанка" на уровне "Caa3", дочернего банка "Сбербанка России" - на уровне "Caa2", "Райффайзен Банка Аваль" - "Caa2".

Долгосрочный депозитный рейтинг банка "Пивденный" повышен до "Caa2" с "Caa3".

Также сообщается, что прогноз по рейтингам всех банков изменился с негативного на стабильный.

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Как сообщал УНИАН, международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service, Fitch Ratings и Standard & Poor's Ratings Services повысили суверенный рейтинг Украины на фоне завершения реструктуризации государственного долга.

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. 27 августа. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.