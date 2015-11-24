Рада не захотела отменить введенный в феврале дополнительный импортный сбор

Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает отмену дополнительного сбора на большинство импортируемых товаров по ставкам 10 и 5 процентов, введенного в феврале 2015 года и действующего до 20 февраля 2016 года.

За принятие проекта закона №2674 о признании утратившим силу закона "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года" в первом чтении проголосовали 188 депутатов при необходимых 226.

По мнению авторов законопроекта, закон, который вводил дополнительный импортный сбор, достиг своей цели, поскольку правительство получило запланированные от его действия доходы в бюджет в размере 17 миллиардов гривень еще в сентябре текущего года. Следовательно, он может быть отменен раньше запланированного срока. Отмена законопроекта не только уменьшит цены на импортные продукты, покупаемые населением, но также удешевит импортное сырье для отечественных производителей.

По словам главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, от введения сбора пострадали украинские производители, зависящие от импортного сырья. Из-за его удорожания после введения дополнительного сбора уменьшился импорт такого сырья и производство продукции. Таким образом, бюджет Украины недополучил доходы от налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, пояснила Южанина. Поэтому, отменить данный сбор следует раньше 20 февраля 2016 года, как предусматривалось при его введении. Из-за длительности процедур по его внедрению на таможне, Южанина предложила принять законопроект№2674 за основу и в целом.

В то же время, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отметил, что в его комитете на рассмотрении находится законопроект 2553а, который предусматривает отмену импортного сбора именно на сырье для отечественных производителей. По словам Галасюка, его можно рассмотреть в ускоренном режиме и передать в Верховную Раду.

Спикер парламента Владимир Гройсман пытался вернуть отклоненный законопроект№2674 на рассмотрение, однако в сессионном зале не хватило голосов.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года парламент после консультаций с международными партнерами и во исполнение положений принятого 28 декабря 2014 года закона о мерах по стабилизации платежного баланса на законодательном уровне принял решение ввести пошлины на импортные товары. Они коснулись 100 товарных групп. По расчетам Минфина, пошлины должны увеличить доходы бюджета на 17,6 миллиарда гривень.

В апреле этого же года восемь народных депутатов от фракции "Батькивщина", входящей в парламентскую коалицию, зарегистрировали законопроект №2674, предполагающий отмену введенных пошлин.