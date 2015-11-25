В Еврозоне с сегодняшнего дня вводят новую банкноту номиналом 20 евро

Центробанки стран Еврозоны со среды, 25 ноября, начинают вводить в обращение новые банкноты номиналом 20 евро.

Как передает Deutsche Welle, новая купюра будет отличаться усиленной защитой против подделки. В частности, она будет иметь прозрачное "окошко", в котором будет размещаться изображение мифического образа Европы.

Постепенно в обращение планируют ввести 4,3 миллиарда банкнот. При этом старые банкноты из обращения будут выводиться постепенно. В Европейском центробанке (ЕЦБ) надеются, что процесс пройдет без осложнений, потому что производители и операторы автоматов, которые принимают купюры, имели возможность соответственно подготовиться.

По словам члена дирекции ЕЦБ Ива Мерша, сделано все лучшим образом, чтобы подготовить введение новой "двадцатки".

При введении в обращение новой банкноты номиналом 5 евро в мае 2013 года сначала возникли определенные проблемы: потребители не могли оплатить, например, билеты в автоматах, поскольку их программное обеспечение не было вовремя изменено.

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Следующим шагом в ЕЦБ планируют обновить банкноту номиналом 50 евро, однако совет главного финансового института Еврозоны пока не установил конкретной даты введения новой купюры.