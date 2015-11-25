Гривня торгуется на межбанке по 23,80 за доллар

В среду, 25 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,70/23,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1380/25,2370 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3600/0,3620 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,7905 грн/долл., к этому часу заключено 333 сделки на сумму 144,48 млн долл.