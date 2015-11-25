Тесть Насирова минимизирует налоги: прогнал 350 миллионов через "родные" компании – СМИ

Об этом пишет сайт "Наші гроші" со ссылкой на сюжет Марьяны Мотрунич, журналистки одноименной программы.

Корпорация «Альтис-Холдинг» Александра Глимбовского, тестя главы ДФС Романа Насирова, является одним из крупнейших государственных подрядчиков. Сейчас среди ее объектов – реконструкция Почтовой площади (начальная сумма 404 млн грн), Бортнической станции аэрации (126 млн грн), достройка Охматдета (390 млн грн) и реконструкция Херсонского аэропорта ( 75 млн грн).

В начале лета налоговая проверила «Альтис-Холдинг», который выполнял работы для КП «Дирекция строительство дорожно-транспортных сооружений г. Киева» общей стоимостью 443 млн грн.

Как сообщают журналисты "Наших грошей", средства были перечислены от коммунальщиков до «Альтиса».

Тот в свою очередь перечислил их на три компании так называемого «первого уровня» – «Патера Украина» (организация строительных работ), «Юнифлит» (предоставление в аренду строительных машин), «Альтис-Энерго» (архитектурные работы). Все три фирмы по данным программы, непосредственно связанные с «Альтис-Холдингом».

Далее эти три компании перечисляли средства еще ряду фирм «второго уровня», большинство из которых также связаны с «Альтисом», среди которых и реальные исполнители работ.

То есть «Альтис» перечислял средства через цепочку сам себе. Юрист Владимир Мисечко объясняет, что такая схема используется для двух вещей – для завышения своих расходов и для перевода безналичных средств в наличные.

У налоговой возникло подозрение, что упомянутые выше три компании могли быть созданы для того, чтобы завышать расходы «Альтиса» – но на бумаге, чтобы снизить расходы.

Например, «Альтис-холдинг» перечислил 341 млн грн фирме «Патера Украина» за строительно-монтажные работы. А она перечислила 184,5 млн гривень фирме «Борен-А». При этом доходы ООО «Патера Украина» за период составили 665,8 миллионов гривень при нулевых рентабельности и налоговой отдачи. Доходы ООО «Борен-А» составили 197,7 млн грн при 100% рентабельности и налоговой отдачи 0,01%.

Согласно аналитике налоговиков, на «первом уровне» контрагентов «Альтиса» являются 64 компании с признаками сомнительности, которым в общем перечислили 350 млн грн. На второй уровень (фирмы «Борен-А», «Спецбудстандарт» и «Трансбудкомпани») уже было перечислено чуть более половины – 200 млн, но на втором уровне не все компании являются реальными исполнителями работ. Следовательно, по данным налоговиков, «Альтасу» должны были доначислить 60 млн грн налогов – а доначислили только 44,61 млн грн.

В целом согласно данных ГФС, доход «Альтис-Холдинга» за период проверки составил 1,227 миллиарда гривень. При этом рентабельность компании составляла 1%, а налоговая отдача – 0,01%.

В карточке налогоплательщика «Альтиса» в налоговой системе указано, что «Плановая выездная проверка невозможна. Из других причин». Что именно имелось в виду под «другими причинами», журналисты пытались выяснить в ГНИ Святошинского района, к которой приписан «Альтис», однако главу районной налоговой Оксану Малыхину не застали на рабочем месте.

Малыхина была назначена весной этого года, когда ГФС уже возглавлял Роман Насиров, и за несколько дней до запланированной проверки «Альтиса».