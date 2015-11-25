Банкиры раскритиковали новую монополию на обслуживание исполнителей в госбанках

Независимая ассоциация банков Украины выступила с резкой критикой парламентского законопроекта № 2506а, который, в случае принятия, фактически установит на рынке монополию одного или двух госбанков, “близких” власти. В частности, этот законопроект кроме нового порядка функционирования исполнительной службы вводит еще одно нововведение - все исполнители должны открывать счета только в госбанках. По данным НАБУ, такая дискриминационная норма появилась не случайно - ряд депутатов целенаправленно лоббируют в законопроекте о принудительном исполнении судебных решений интересы госбанков, игнорируя предложения банковского сообщества о защите честной конкуренции на банковском рынке.

Как сообщил член Наблюдательного совета ПриватБанка, представляющий интересы банка в НАБУ, Виктор Лисицкий, после первого чтения этого законопроекта, который в нынешнем виде нарушает все основополагающие законы и нормы о свободной конкуренции, юристами ассоциации были инициированы соответствующие изменения в документ. Чтобы отстоять право всех банков на свободную конкуренцию, ассоциация банков не только подала поправки к законопроекту, но и инициировала ряд обращений в парламентские комитеты, НБУ и Минюст.

Виктор Лисицкий (в прошлом член Верховного Совета СССР), кроме того заявил: “Эта и ряд других инициатив политиков говорит о намерении возродить в нашей державе плановый социализм. СССР погиб только потому что базировался на этой крайне неэффективной модели организации общества. Видимо, некоторым политикам не терпится угробить независимую Украину.”

В частности, банкиры предложили в пункте 2 статьи 36 закона заменить слова “в государственном банке” словами “в банке по своему выбору”. При этом, такое предложение банкиров было поддержано народными депутатами Украины и вошло в качестве поправки к законопроект для второго чтения. Однако, по совершенно не понятным причинам, рабочей группой под руководством народного депутата Игоря Алексеева, который входит в “Народный фронт” и более чем связан с нынешним премьером Яценюком, эта поправка не была учтена. И банкиры говорят, что есть существенный риск отклонения этой поправки при голосовании законопроекта № 2506а во втором чтении.