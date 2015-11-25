У Гонтаревой заявили, что межбанковский валютный рынок нашел равновесие

Аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, объявленные Национальным банком Украины сегодня, 25 ноября, не состоялись, а спрос и предложение уравновесились самостоятельно без помощи регулятора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Как подчеркивается в сообщении, в ходе торгов курс гривни укрепился.

Согласно данным дилеров коммерческих банков, сегодня на межбанке гривня к 16:00 укрепилась до 23,70/23,80 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни к этому часу установился на уровне 23,7659 грн/долл.