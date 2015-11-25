У Гонтаревой заявили, что межбанковский валютный рынок нашел равновесие
16:46, 25 ноября 2015Финансы
1803
Согласно данным дилеров коммерческих банков, сегодня на межбанке гривня к 16:00 укрепилась до 23,70/23,80 грн/долл.
Гривня торгуется на межбанке по 23,80 за доллар / Фото УНИАН
Аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, объявленные Национальным банком Украины сегодня, 25 ноября, не состоялись, а спрос и предложение уравновесились самостоятельно без помощи регулятора.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Как подчеркивается в сообщении, в ходе торгов курс гривни укрепился.
Согласно данным дилеров коммерческих банков, сегодня на межбанке гривня к 16:00 укрепилась до 23,70/23,80 грн/долл.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни к этому часу установился на уровне 23,7659 грн/долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter