Оккупационные власти Крыма прерывают транспортное сообщение и деловые контакты с Турцией
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров прерывает сообщение, в том числе паромное, и деловые контакты с Турцией.
Об этом он заявил после рабочей встречи с министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным, сообщает РИА «Новости».
«Мы считаем однозначно, что крымчане должны принять участие в акции отказа от покупки турецких продуктов, товаров и так далее», - заявил Аксенов.
Он также призвал жителей оккупированного Крыма воздержаться от поездок в Турцию.
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«Не потому что им опасно, а потому, что на сегодняшний день это государство, которое демонстрирует враждебную настроение к России. Мы сегодня сотрудничать с турецкими бизнесменами не готовы, я открыто это говорю и не сомневаюсь, что крымчане нас поддержат», - сказал Аксенов.
Как сообщал УНИАН, ранее помощник премьер-министра России, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что каждый купленный турецкий помидор - это вклад в очередную ракету.