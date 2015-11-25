ЕБРР становится владельцем 30% акций "Райффайзен Банка Аваль"

Европейский банк реконструкции и развития объявил о приобретении 30% акций украинского дочернего банка Raiffeisen Bank International AG - «Райффайзен Банка Аваль», говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

Согласно документу, в результате сделки капитал «Райффайзен Банка Аваль» будет увеличен на 3,15 млрд грн или 122 млн евро, а доля ключевого акционера снизится до 67% с 96%.

Комментируя сделку, директор департамента по работе с финучреждениями ЕБРР Ник Тессиман сообщил, что банк работает над целым рядом проектов в Украине, и участие в капитале «Райффайзен Банка Аваль» призвано повысить доверие к банковскому сектору в целом. «Эта сделка является одним из самых важных проектов для нашего банка, и мы надеемся, что он станет чрезвычайно успешным проектом для банковского сектора Украины», - сказал банкир.

По его словам, ЕБРР рассчитывает, что в течение следующих 6-7 лет «Райффайзен Банк Аваль» будет развиваться и наращивать клиентуру, продолжит активно предоставлять услуги как в ритейле, так и в корпоративном секторе, в результате чего инвестиция ЕБРР принесет прибыль. По истечении этого времени, как отметил банкир, ЕБРР рассмотрит целесообразность дальнейших инвестиций в капитал «Райффайзен Банка Аваль».

В свою очередь, глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук подчеркнул, что в результате привлечения инвестиций в капитал от ЕБРР банк выполнил требования о докапитализации по результатам проведенного стресс-тестирования. По его словам, банк планирует выйти на прибыльную деятельность уже в следующем году, в то время как по итогам текущего года ожидается убыток по причине формирования резервов по активным операциям.

Присутствующий на встрече с журналистами генеральный директор крупнейшего акционера «Райффайзен Банка Аваль» - международной финансовой группы Raiffeisen Bank International AG Мартин Грюль сообщил, что группа в дальнейшем не планирует сокращать свою долю в капитале украинского дочернего банка. «Я отвечу коротко: дальнейшее снижение нашего участия не планируется», - сказал банкир.

Читайте такжеЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины, но ожидает роста в 2016 году

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков по активам. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия), владеющей свыше 96% акций банка.

По итогам 2014 года «Райффайзен Банк Аваль» получил 1,367 млрд грн убытка в результате девальвации гривни, вынудившей банк сформировать дополнительные резервы и пересмотреть валютную позицию, а также в результате прекращения деятельности в Крыму и ухудшения экономических условий на Донбассе.

В конце июля Европейский банк реконструкции и развития сообщил о намерениях поддержать проект, предполагающий вхождение в капитал «Райффайзен Банка Аваль». В частности, ЕБРР заявлял о планах стать крупным миноритарным акционером и обещал обнародовать детали сделки после завершения переговоров.

Антимонопольный комитет Украины разрешил Европейскому банку реконструкции и развития сконцентрировать свыше 25% акций «Райффайзен Банка Аваль» в октябре этого года.

ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства предоставить 11 миллиардов евро в рамках 346 проектов в стране.