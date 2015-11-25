Гривня продолжает держаться на уровне 23,80 за доллар

В среду, 25 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,70/23,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0810/25,1850 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3600 грн/рубль.

Читайте такжеУ Гонтаревой заявили, что межбанковский валютный рынок нашел равновесие

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,7716 грн/долл., к этому часу было заключено 645 сделок на сумму 396,56 млн долл.