Нацбанк добавил газ в список жизненно необходимых товаров и упростил его закупку

Соответствующее постановление правления регулятора №812 от 24 ноября 2015 года, которым вносятся изменения в постановление НБУ №124 от 23 февраля 2015 года, обнародовано на сайте НБУ.

Постановлением Нацбанк добавил газ в список жизненно необходимых товаров, на которые не распространяются условия обязательного использования аккредитивной формы расчета при авансовых платежах.

Постановление вступило в силу на следующий день после публикации.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля Национальный банк Украины в рамках осуществления контроля за импортными операциями ввел обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл. Любая оплата осуществляется только при открытии аккредитива в первоклассном инвестбанке. Аккредитив для контрактов от 50 тыс. долл. до 500 тыс. долл. открывается по желанию клиента.