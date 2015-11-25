Bank of America оценил последствия конфликта Турции и России

Сбитый самолет СУ-24 испугал международных инвесторов, полагают экономисты BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский и Тюркер Хамзаоглы.

«Эта новость негативна для российского и турецкого рынков, для всех классов активов», — пишут они. Она создала новый уровень политического риска, который связан с вероятным усилением напряженности в отношениях двух стран в ближайшем будущем, указывают они, сообщает РБК.

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По мнению экономистов, этот инцидент приведет к «дипломатической и экономической напряженности», но не к полномасштабному военному конфликту. «Президент Путин не дает никаких указаний в отношении потенциального военного ответа, хотя и упоминает, что двусторонние отношения находятся в опасности. С другой стороны, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини после разговора с генсеком НАТО заявила, что необходимо избегать эскалации напряжения после инцидента с российским самолетом Су-24 в Сирии», — пишут экономисты.

Тем не менее, инцидент может иметь негативные долгосрочные последствия для российского рынка, полагают экономисты. Из-за случившегося инвесторы растеряют оптимизм и надежды на улучшение отношений России и Запада, указывают они.

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В уязвимом положении российские компании, которые присутствуют на турецком рынке, пишут экономисты: «Их стабильность может стать источником беспокойства для рынка». «В частности, «Газпром» через «Голубой поток» в акватории Черного моря продал в 2014 году более 20 млрд кубометров газа на турецкий рынок, что составляет около 12% от общего объема экспорта. Турция также имеет важное значение для планов «Газпрома» пустить газ в Европу в обход Украины. Сбербанк России владеет DenizBank, активы которого составляют около 9% консолидированных активов Сбербанка, а прибыль — чуть более 10% консолидированной чистой прибыли», — приводят примеры Осаковский и Хамзаоглы.

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Ответ России на сбитый самолет может, в свою очередь, ударить по экономике Турции, полагают эксперты из BofA Merrill Lynch. Российский импорт газа в Турцию равен 60%, отмечают Осаковский и Хамзаоглы. «И весьма маловероятно, что теперь Турция получит долгожданное 10-процентное снижение цен на нефть», — пишут они. Кроме того, значительное число турецких предприятий работает в России в различных секторах — к примеру, в строительстве и розничной торговле. «Это означает, что Россия имеет возможность отомстить экономически», — резюмируют экономисты BofA Merrill Lynch.