"Геополитические игры": в МИД России отреагировали на новые санкции США

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва видит в этом «проявление все тех же самых геополитических игр, которые давно пора оставить в стороне и сосредоточиться на главном - а именно на формировании общего фронта борьбы с террористической угрозой, все более реальной, страшно и неоспоримой».

Читайте такжеСША обвинили Сирию в закупке нефти у ИГИЛ - WSJ

Ранее стало известно, что минфин США расширил санкции по Сирии. В список попали, в частности, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов и банк «Русский финансовый альянс».