"Геополитические игры": в МИД России отреагировали на новые санкции США
21:27, 25 ноября 2015Финансы
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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкции США, введенные против России, являются новым осложняющим моментом в отношениях.
Москва назвала «геополитическими играми» новые санкции США / dengi-info.com
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Москва видит в этом «проявление все тех же самых геополитических игр, которые давно пора оставить в стороне и сосредоточиться на главном - а именно на формировании общего фронта борьбы с террористической угрозой, все более реальной, страшно и неоспоримой».
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Ранее стало известно, что минфин США расширил санкции по Сирии. В список попали, в частности, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов и банк «Русский финансовый альянс».
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