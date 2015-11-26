Яресько: мы не готовы пойти на систему, которая уменьшает налоги для богатых и увеличивает для бедных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр финансов Украины Наталия Яресько в комментарии журналистам после совместного заседания с участием комитетов парламента, премьер-министра и главы Минфина.

Она подчеркнула, что правительство не готово пойти на налоговую реформу, которая “дает льготы для отдельных видов бизнеса, групп бизнеса”.

Яресько отметила, что Кабмин подаст 2 декабря проект изменений в Налоговый кодекс и проект бюджета на 2016 год, который снимет “субъективность в нашей системе и снимет нагрузку и в налогах, и в администрировании налогов для всех”.

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Она подчеркнула, что политика правительства направлена на то, чтобы “также договориться с МВФ о следующем транше”.

По ее словам, также речь идет и “о следующей кредитной гарантии от США, это и другие средства от Европейского Союза - все базируется на том, чтобы сбалансированный бюджет вместе с налоговой реформой, которая приемлема, справедлива, были приняты в Верховной Раде”.

Яресько подчеркнула, что правительство надеется “на конструктивную работу с Верховной Радой”.

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“Мы готовы встретиться 30 (речь идет о 30 ноября — УНИАН) после заседания правительства с представителями фракций коалиции и обсудить все вопросы с тем, чтобы внести окончательный проект налоговой реформы от правительства 2 числа”.

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Яресько сообщила, что министерство финансов Украины планирует в ближайшие недели подать в Верховную Раду ряд законопроектов относительно структурных реформ, а также новый Налоговый кодекс и проект государственного бюджета на 2016 год.

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Напомним, Кабинет министров начал работу над налоговой реформой и новой редакцией Налогового кодекса в апреле текущего года. Налоговая реформа является одной из ключевых реформ, определенных основным кредитором страны Международным валютным фондом.

На текущий момент существует два основных проекта налоговой реформы – правительственный и парламентский. Оба проекта подразумевают снижение налоговых ставок. Однако правительственный проект предполагает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн. Парламентский проект является более либеральным, предполагает резкое снижение ставок, что, по подсчетам аналитиков, может сформировать дефицит в размере не менее 200-207 млрд грн.

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Всемирный банк, второй по масштабам финансирования Украины среди ее крупнейших кредиторов, ожидает, что наша страна продолжит курс макроэкономической стабилизации, и рекомендует украинским властям с осторожностью подходить к налоговой реформе, воздерживаясь от радикального и резкого снижения налогов.