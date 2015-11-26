Украинский экспорт с начала года сократился на треть

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Ключевыми причинами такого падения стала аннексия Крыма, агрессия России на востоке Украины, физическое разрушение инфраструктуры в промышленно развитом регионе, сокращение экспорта на традиционные рынки, прежде всего Россию, из-за введения российским правительством всевозможных ограничительных мер, тяжелое финансово-экономическое положение в стране и общее сокращение производственного потенциала.

В то же время Микольская сообщила, что экспорт осуществлялся в 214 стран, однако ключевым партнером Украины стал Европейский Союз, доля которого в общем объеме экспорта составила 31,8%. На втором месте по итогам 9 месяцев 2015 года оказалась Россия – 17%, на третьем – Турция – 6,3% экспорта. В десятку крупнейших торговых партнеров Украины также вошли Китай, США, Индия, Египет, Саудовская Аравия, Индия и Казахстан.

В отраслевом разрезе структура экспорта выглядела следующим образом: порядка 36,2% (10,2 миллиарда долларов) составил экспорт аграрной продукции и продуктов питания. При этом по сравнению с прошлым годом этот показатель сократился на 15,4%. Экспорт металлургической продукции составил 26,6% экспорта (7,4 миллиарда долларов), что казалось почти на 40% меньше показателя 9 месяцев 2014 года. На третье место по объемам экспорта вышла продукция машиностроения – 11,8% (3,3 миллиарда долларов), при этом падение составило 43% по сравнению с 9 месяцами 2014 года. Порядка 8,6% (2,4 миллиарда долларов) составил экспорт минеральных удобрений и минеральной продукции, притом, что сокращение производства в этом сегменте промышленности составило более 52%.

Около 7% (почти 2 миллиарда долларов) составил экспорт химической промышленности. Сокращение объемов производства в этой сфере за 9 месяцев текущего года оказался немногим менее 33%.

В региональном разрезе, по информации Микольской, наиболее существенное падение экспорта зафиксировано в Донецкой и Луганской областях, а также в Киеве и Днепропетровской области.

Читайте такжеМинагропрод заявляет о выходе Украины на позиции серьезного экспортера готовой продукции

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 32,7% - до 28,113 млрд долл., импорт - на 33,6%, до 27,376 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03 (в январе-сентябре 2014 года – 1,01).