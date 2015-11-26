Нацбанк будет отстранять платежные системы от рынка за нарушения законодательства

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок применения мер воздействия за нарушения законодательства к платежным организациям платежных систем, их участникам и операторам услуг платежной инфраструктуры, предусмотрев более гибкий механизм их отстранения от рынка.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №815, действующее с сегодняшнего дня, 26 ноября.

"Национальному банку Украины предоставляется право останавливать на срок до одного года действие лицензии небанковского финансового учреждения на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов в случае нарушения им требований законодательства Украины по вопросам перевода средств", - говорится в сообщении.

При этом НБУ напоминает, что ранее имел право только отозвать или аннулировать лицензию небанковского финансового учреждения.

Также сообщается, что согласно новому порядку Национальный банк сможет применять ряд мер воздействия к банкам, небанковским финучреждениям и национальному оператору почтовой связи в случае нарушения нормативно-правовых актов, содержащих требования о приостановке осуществления финансовых операций.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 29 июля упростил доступ для международных платежных систем на рынок Украины, предусмотрев в своих нормативных документах возможности для дальнейшего функционирования в стране международных систем интернет-расчетов, включая PayPal, ApplePay, GoogleWallet.

В частности, регулятор определил условия внесения информации о таких системах в Реестр платежных систем, уточнил требования к документам участников рынка платежных услуг и упростил процедуру получения лицензии на перевод средств для международных платежных систем.

Также НБУ предусмотрел возможности для граждан проводить расчеты с нерезидентами электронными деньгами, выпущенными за пределами Украины, и увеличил предельную сумму расчетов электронными деньгами в течение календарного года.