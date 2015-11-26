Нацбанк будет отстранять платежные системы от рынка за нарушения законодательства
Ранее Нацбанк имел право только отозвать или аннулировать лицензию небанковского финансового учреждения.
Национальный банк Украины усовершенствовал порядок применения мер воздействия за нарушения законодательства к платежным организациям платежных систем, их участникам и операторам услуг платежной инфраструктуры, предусмотрев более гибкий механизм их отстранения от рынка.
Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №815, действующее с сегодняшнего дня, 26 ноября.
"Национальному банку Украины предоставляется право останавливать на срок до одного года действие лицензии небанковского финансового учреждения на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов в случае нарушения им требований законодательства Украины по вопросам перевода средств", - говорится в сообщении.
При этом НБУ напоминает, что ранее имел право только отозвать или аннулировать лицензию небанковского финансового учреждения.
Также сообщается, что согласно новому порядку Национальный банк сможет применять ряд мер воздействия к банкам, небанковским финучреждениям и национальному оператору почтовой связи в случае нарушения нормативно-правовых актов, содержащих требования о приостановке осуществления финансовых операций.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 29 июля упростил доступ для международных платежных систем на рынок Украины, предусмотрев в своих нормативных документах возможности для дальнейшего функционирования в стране международных систем интернет-расчетов, включая PayPal, ApplePay, GoogleWallet.
В частности, регулятор определил условия внесения информации о таких системах в Реестр платежных систем, уточнил требования к документам участников рынка платежных услуг и упростил процедуру получения лицензии на перевод средств для международных платежных систем.
Также НБУ предусмотрел возможности для граждан проводить расчеты с нерезидентами электронными деньгами, выпущенными за пределами Украины, и увеличил предельную сумму расчетов электронными деньгами в течение календарного года.