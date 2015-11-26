Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "A+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", сообщает Прайм.

Прогноз по рейтингам стабильный. Рейтинг страны отражает хорошие показатели балансового счета страны и устойчивые высокие темпы роста ВВП, отмечает агентство.

"Экономический рост Китая в последние 20 лет является преобразовательным как для самой страны, так и для всего мира. В то же время он сопровождается ростом дисбалансов и уязвимостей, которые представляют собой риск для экономической и финансовой стабильности страны. Fitch полагает, что Китай обладает административными и финансовыми ресурсами для того, чтобы адекватно противостоять этим вызовам", - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что уровень дохода и развития Китая остается низким по сравнению со странами с аналогичным рейтингом, несмотря на 40 лет быстрого роста.

При этом агентство прогнозирует, что темпы экономического роста Китая замедлятся до 6,3% в 2016 году и до 6% в 2017 году с 6,8% в 2015 году.

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Ранее на текущей неделе другое рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Китайской Народной Республики на отметке "AA-/A-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу является стабильным. Подтверждение рейтингов, среди прочего, отражает мнение агентства относительно проводимых правительством страны реформ, а также относительно перспектив ее экономического роста.