Минфин призвал кредиторов реструктуризировать долги Киева на $550 миллионов

Министерство финансов Украины поддерживает предложение киевских властей по обмену еврооблигаций столицы с погашением в 2015 и 2016 годах на общую сумму 550 миллионов долларов США и призывает всех владельцев этих бондов принять условия обмена.

Как сообщается на сайте Минфина, владельцы еврооблигаций, которые примут участие в обмене, после списания 25% их номинальной стоимости получат равными частями два новых выпуска бондов с погашением в 2019 и 2020 годах. Доходность по новым облигациям составит 7,75% годовых. Также кредиторы смогут получить государственные деривативы в обмен на списание в размере 25% номинальной стоимости еврооблигаций, идентичные бумагам, выпущенным с ходе реструктуризации суверенного долга.

Минфин подчеркивает, что указанный обмен облигаций проводится в рамках госбюджета Украины на 2015 год, в связи с чем предложение для держателей еврооблигаций Киева ограничено во времени.

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Как сообщал УНИАН, Киевгорадминистрация вслед за завершением реструктуризации суверенного долга по бондам предложила держателям своих облигаций 8 декабря провести собрание, в ходе которого кредиторы могут поддержать обмен этих бумаг на суверенные облигации с доходностью 7,75% годовых и погашением в 2019 - 2020 годах. На каждые 1000 долларов номинала старых бумаг кредиторы смогут получить новые бонды на 375 долл. и деривативы на 200 долларов, привязанные к росту ВВП.

В рамках согласованной с Международным валютным фондом сделки по реструктуризации два выпуска муниципальных облигаций Киева на 550 миллионов долларов с погашением в 2015 и 2016 годах подлежат частичному списанию и обмену на новые долговые бумаги. 6 ноября Киев ввел временный мораторий на любые выплаты по муниципальным бумагам.

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Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.