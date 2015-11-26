Гривня на межбанке укрепилась до 23,75 за доллар

В четверг, 26 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,55/23,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9980/25,2080 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3620 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк продолжает укреплять официальную гривню

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,7774 грн/долл., к этому часу заключено 39 сделок на сумму 8,19 млн долл.