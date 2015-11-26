Standard & Poor's: Россию ожидает пик корпоративных дефолтов

Пик корпоративных дефолтов в России придется на 2016–2017 годы. Об этом сказал заместитель директора направления «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor's Сергей Вороненко, сообщает РБК.

По его мнению, многие банки переживут это болезненно.

«Такие истории, как случились с «Трансаэро», будут продолжаться. Пик корпоративных дефолтов приходится не на пик кризиса, а с временным лагом 16–18 месяцев», — сказал Вороненко. ​Банкам придется увеличить отчисления в резервы, это окажет давление на прибыль и капитал банков, добавил он.

​«Трансаэро», одна из крупнейших российских авиакомпаний, начала испытывать трудности с конца 2014 года. Общий долг перевозчика составляет около 250 млрд руб., из них около 87 млрд р​уб. — это задолженность перед банками. В числе крупнейших кредиторов «Трансаэро» — ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Они уже подали в суд иски о банкротстве перевозчика.

Уровень проблемных долгов, по прогнозам S&P, в 2016 году будет равен 20–25% от портфелей. Отчисляемые резервы составят 4–4,5% от портфелей банков. По мнению эксперта, в 2015 году банковский сектор без учета Сбербанка получит убыток. Такие же прогнозы у агентства и на 2016 год.

Читайте такжеВ России включают станок: к концу года напечатают триллион рублей

Через два года в России будет совершенно иная «композиция банковского сектора», уверен Вороненко. «В этом году топ-30 банков поменялся просто кардинально, мы даже не могли себе представить, что некоторые банки когда-то войдут в топ-30 банков», — отмечает он. Эксперт также полагает, что «вскоре будет несколько крупных частных корпораций, которые создадут сильную конкуренцию для государственных банков».