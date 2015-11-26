Fitch вслед за суверенным повысил рейтинг "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за повышением суверенного рейтинга Украины повысил долгосрочные рейтинги Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте и национальной валюте до уровня "ССС".

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

"Рейтинги "Нафтогаза" идентичны суверенным рейтингам, поскольку государство является единственным акционером компании, и потому все политические риски, присущие Украине, автоматически будут отображаться на финансовом профиле компании, - говорится в сообщении. – Кроме того, мы все также убеждены, что государственная поддержка является критичной для "Нафтогаза", поскольку операционный дефицит компании остается значительным даже несмотря на усилия правительства по выравниванию тарифов. Без господдержки компанию может ожидать дефолт".

В то же время в агентстве подчеркнули, что повышение рейтинга "Нафтогаза" во многом стало возможным благодаря тому, что Украина избежала дефолта по коммерческим долгам, согласовав выпуск новых евробондов на 15 миллиардов долларов со сроком погашения в 2019-2027 годах.

В Fitch подчеркнули, что компании необходимы дальнейшие преобразования, поскольку согласно меморандуму МВФ, "Нафтогаз" должен выйти на безубыточность в 2017 году. Однако барьерами на пути выполнения этих целей могут стать судебные споры с "Газпромом" по вопросам цены газа для Украины и условий его поставки, неконтролируемая девальвация гривни, которая нивелирует эффект низких цен на топливо для компании, неэффективная политика диверсификации источников поставок газа, а также сохранение объемов транзита, как источника доходов компании.

"Мы сможем снова повысить рейтинги "Нафтогаза" в случае повышения суверенного рейтинга, приемлемого операционного результата работы компании, а также усиления прозрачности ее деятельности", - говорится в сообщении Fitch.

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинги «Нафтогаза» на уровне «CCC»

Как сообщал УНИАН, в середине ноября Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт). Как подчеркнули в агентстве, страна вышла из дефолта по коммерческому внешнему долгу благодаря выпуску 12 ноября новых облигаций для держателей бондов на 15 миллиардов долларов.

По оценкам Fitch, долговая устойчивость Украины улучшилась, а снижение потребности в рефинансировании долгов и продолжение поддержки официальных кредиторов дает некоторую передышку и снижает риск суверенного долгового кризиса в кратко- и среднесрочной перспективе.

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2015 года получил 0,2 миллиарда гривень чистой прибыли, по сравнению с убытком 42,2 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.