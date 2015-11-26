Вторая попытка: НБУ сегодня снова попытается купить доллары на межбанке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, заявки на участие в аукционе принимаются до 15:00.

По данным дилеров коммерческих банков, сегодня на межбанковском валютном рынке к 14:00 гривня укрепилась к доллару США до 23,55/23,75 грн/долл., и торги проходят вяло по причине выходного дня в США, а предложение долларов превышает спрос.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,5753 грн/долл., участники рынка заключили 113 сделок на сумму 27,27 млн долл.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 ноября, НБУ анонсировал аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанке, однако они не состоялись. По информации регулятора, спрос и предложение на рынке уравновесились самостоятельно без помощи НБУ, при этом в ходе торгов курс гривни укрепился.

Национальный банк ввел практику регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов с 18 сентября.

В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября НБУ сменил назначение аукционов и начал продавать валюту, потратив на эти цели около 140 млн долл. за три недели.