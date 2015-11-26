Вторая попытка: НБУ сегодня снова попытается купить доллары на межбанке
Национальный банк Украины сегодня, 26 ноября, объявил аукцион по покупке валюты на межбанковском валютном рынке объемом до 30 млн долл.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, заявки на участие в аукционе принимаются до 15:00.
По данным дилеров коммерческих банков, сегодня на межбанковском валютном рынке к 14:00 гривня укрепилась к доллару США до 23,55/23,75 грн/долл., и торги проходят вяло по причине выходного дня в США, а предложение долларов превышает спрос.
Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,5753 грн/долл., участники рынка заключили 113 сделок на сумму 27,27 млн долл.
Как сообщал УНИАН, вчера, 25 ноября, НБУ анонсировал аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанке, однако они не состоялись. По информации регулятора, спрос и предложение на рынке уравновесились самостоятельно без помощи НБУ, при этом в ходе торгов курс гривни укрепился.
Национальный банк ввел практику регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов с 18 сентября.
В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября НБУ сменил назначение аукционов и начал продавать валюту, потратив на эти цели около 140 млн долл. за три недели.