"РВС банк": экс-владелец гостиницы "Лыбидь" не выполнил обязательства на 28 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Компании-заемщики отказываются выполнять свои кредитные обязательства в размере 28 миллионов долларов. Должники незаконно удерживают залоговое имущество - здание гостиничного комплекса "Лыбидь" в Киеве, право собственности на которое в судебном порядке признано за "РВС банком". Проходу представителей банка на территорию гостиничного комплекса для проведения инвентаризации имущества препятствуют люди в камуфляжной форме с нашивками батальона "Айдар", а также несколько десятков "спортсменов"-"титушек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2006 году компаниям ОАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь" и ООО "Вольный ветер", конечным бенефициарным владельцем которых является Мстислав Скоробогатов, была открыта кредитная линия в размере 16 миллионов долларов. Кредитором выступило ЗАО "ТАС-Инвестбанк". Стороны также заключили ипотечный договор, согласно которому залоговым имуществом выступало здание гостиничного комплекса "Лыбидь".

"С 2010 года заемщики прекратили выполнение кредитных обязательств. ОАО "Сведбанк", который был правопреемником ОАО "ТАС-Инвестбанк", обратился в суд с исковым требованием взыскать предмет ипотеки путем реализации с публичных торгов. Решением Хозяйственного суда г. Киева от 04.03.2011 требования ПАО "Сведбанк" были удовлетворены. Однако судебное решение должностными лицами ОАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь" и ООО "Вольный ветер" выполнено не было. Денежные средства по кредитным договорам не возвращены. В 2014 году ОАО "Омега Банк", который был правопреемником ОАО "Сведбанк", обратился в суд с требованием взыскания ипотечного имущества путем признания права собственности банка на здание гостиницы "Лыбидь". Решением Хозяйственного суда г. Киева от 28.10.2014 исковые требования ОАО "Омега Банк" были удовлетворены. Указанное решение было оставлено без изменений всеми высшими инстанциями. И в этот раз должностные лица ОАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь" также не выполнили данное решение и не передали банку помещение отеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАО "Переходный банк "РВС БАНК" было создано на базе неплатежеспособного банка ПАО "ОМЕГА БАНК". В порядке правопреемственности "РВС Банк" принял права на активы неплатежеспособного банка по акту приема-передачи от 03.07.2015, в том числе право требования к ОАО "Гостиничный комплекс Лыбидь" по кредитным и ипотечному договорам. Судебное решение о признании права собственности на здание гостиницы "Лыбидь" распространяется на ПАО "Переходный банк "РВС БАНК", как правопреемника ОАО "ОМЕГА БАНК".

"Несмотря на судебные решения и на то, что право собственности на гостиничный комплекс зарегистрировано за "РВС-банком", неустановленные структуры продолжают незаконно пользоваться помещениями гостиницы "Лыбидь". Называющие себя "арендаторами" лица, контролирующие отель, не имеют легитимных документов, подтверждающих право их пребывания в гостиничном комплексе "Лыбидь" и ведения там коммерческой деятельности", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках текущей деятельности, 7 октября 2015 был объявлен открытый тендер по выбору нового арендатора Гостиницы "Лыбидь". Победителем тендера стало ООО "ХОТЕЛ ПРОПЕРТИ". С целью передачи объекта новому арендатору, было запланировано проведение инвентаризации основных средств и нематериальных активов.

"19 ноября 2015 неустановленные лица характерной внешности - "спортсмены"-"титушки" препятствовали проходу представителей "РВС банка" на территорию гостиницы для проведения инвентаризации имущества. 23 ноября проходу представителей банка на территорию отеля снова препятствовали люди характерной внешности, в этот раз в камуфляжной форме с нашивками батальона "Айдар". "РВС Банк" обратился с заявлением о совершении Мстиславом Скоробогатовым и подконтрольными ему лицами уголовного правонарушения. В настоящее время по заявлению "РВС банка" открыто криминальное производство. "РВС банк" заявляет о незаконности удерживания здания гостиницы "Лыбидь" неустановленными структурами, и намерен получить доступ к собственному имуществу в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что 19 ноября ряд СМИ сообщили о попытке захвата гостинцы "Лыбидь". В ГУ МВД в Киеве заявили, что информация о возможном рейдерском захвате одной из гостиниц столицы не соответствует действительности. Столичные правоохранители утверждают, что речь идет о конфликте между представителями банка, которые заявляют о праве собственности на здание, и арендаторами. "На некоторых Интернет-ресурсах появилась информация о рейдерском захвате одной из киевских гостиниц. Следственно-оперативная группа, прибыв на место, установила: к зданию прибыли около 10 представителей банка, большинство из которых - женщины, чтобы провести инвентаризацию. Как они сообщили правоохранителям, согласно судебным решениям, за банком признано право собственности на гостиницу. При этом показали выписку из реестра, подтверждающую эту информацию", - рассказали в ГУ МВД Киева.