Гривня продолжает укрепляться – на межбанке 23,60 за доллар
15:11, 26 ноября 2015Финансы
1068
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8462/25,0372 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,7774 грн/долл. / Фото dt.ua
В четверг, 26 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,42/23,60 грн/долл.
Об этом сообщает «УкрДилинг».
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8462/25,0372 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3552/0,3579 грн/рубль.
Читайте такжеВторая попытка: НБУ сегодня снова попытается купить доллары на межбанке
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,7774 грн/долл., к этому часу заключено 39 сделок на сумму 8,19 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter