Гривня продолжает укрепляться – на межбанке 23,60 за доллар

В четверг, 26 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,42/23,60 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8462/25,0372 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3552/0,3579 грн/рубль.

Читайте такжеВторая попытка: НБУ сегодня снова попытается купить доллары на межбанке

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,7774 грн/долл., к этому часу заключено 39 сделок на сумму 8,19 млн долл.