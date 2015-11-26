НБУ решил ликвидировать очередной банк

Национальный банк Украины 25 ноября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного "Интеграл-банка".

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Нацбанк напомнил, что "Интеграл-банк" был признан проблемным в августе 2015 года из-за невыполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами. После этого ухудшились финансовые показатели деятельности банка, из-за отсутствия средств банк не выполнял своевременно и в полном объеме законные требования вкладчиков и других кредиторов. Поэтому в целях защиты интересов вкладчиков 15 сентября 2015 НБУ отнес банк к категории неплатежеспособных.

Читайте такжеВкладчикам "Интеграл-банка" приостановили выплаты

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 сентября ввел временную администрацию в "Интеграл-банк" на основании признания Национальным банком Украины этого банка неплатежеспособным.

"Интеграл-банк" работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является Кирилл Торишний, владеющий прямо и опосредствованно через инвесткомпанию "Инвестиционно-торговый союз" 48,5705% акций банка.