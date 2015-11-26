Децентрализация: объединенным общинам разрешили формировать свои бюджеты

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает механизм формирования и исполнения бюджетов созданных объединенных территориальных общин, а также недопущение снижения качества бюджетного обеспечения в тех территориальных общинах, которые не объединились, после принятия закона «О добровольном объединении территориальных общин».

За принятие закона №3490 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно особенностей формирования и исполнения бюджетов объединенных территориальных общин» проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226.

«Прошу поддержать это предложение. Это местные бюджеты объединенных территориальных общин, чтобы они имели механизмы финансирования», - заявил спикер парламента Владимир Гройсман, предлагая рассмотреть законопроект, который был включен в порядок дня на сегодняшнем заседании парламента.

В соответствии с законом «О добровольном объединении территориальных общин», 25 октября 2015 состоялись первые выборы в 159 объединенных территориальных общинах. После этого началось формирование новых органов местного самоуправления в этих объединенных территориальных общинах. Однако, в нормативной базе не оказалось механизмов разработки бюджетных планов созданных территориальных общин. Данный закон создает необходимые условия для разработки бюджетов общин на следующий год.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 февраля приняла правительственный закон №0915 о добровольном объединении территориальных общин. За это решение проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон направлен на децентрализацию публичной власти с реальным обеспечением общепризнанных европейских принципов организационной, правовой и финансовой самостоятельности органов местного самоуправления, предусмотренных Конституцией Украины принципов справедливого и беспристрастного распределения общественного богатства между гражданами и территориальными общинами. Также он регулирует отношения, возникающие в процессе добровольного объединения территориальных общин сел, поселков, городов.