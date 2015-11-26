В банке "Хрещатик" говорят, что в НБУ больше нет к ним претензий

Национальный банк Украины согласовал предоставленные акционерами банка «Хрещатик» гарантийные письма и другие документы по обеспечению раскрытия конечных бенефициаров - владельцев капитала банка, сообщили УНИАН в пресс-службе банка «Хрещатик».

Ссылаясь на заявление главы правления банка Дмитрия Гриджука, банк подчеркивает, что таким образом финучреждение и его акционеры заявили о прозрачности своей структуры собственности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов НБУ, что стало основанием для исключения банка из списка учреждений с непрозрачной структурой собственности.

Также сообщается, что на встрече при участии руководства НБУ акционеры банка "Хрещатик" выразили свою поддержку финучреждению, обсуждая результаты стресс-тестирования и дальнейшую стратегию банка на отечественном финансовом рынке. Позже, 26 ноября, акционеры банка на заседании набсовета окончательно приняли решение по основным вопросам развития финучреждения, в частности, о его докапитализации. Общее собрание акционеров банка "Хрещатик" назначено на 29 декабря.

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Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков по объему активов, занимая 18 место среди 123 работающих в стране банков.

Согласно последним данным о структуре собственности банка на сайте НБУ, ключевыми его владельцами являются Киевская городская госадминистрация (25% акций банка), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24%), а также ряд физических и юридических лиц с долей в капитале меньше 10%.