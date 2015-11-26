Средняя зарплата в Украине выросла на 189 гривень

Количество штатных работников в Украине, по данным Госстата, в октябре увеличилось незначительно и осталось на уровне 8 млн чел., как и месяцем ранее.

Самые высокие средние зарплаты в октябре зафиксированы в авиационном транспорте – 20,4 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 9 тыс. грн, и сфере телекоммуникаций – 7,4 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в октябре, был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,3 тыс. грн, отельно-ресторанном бизнесе – 3 тыс. грн, здравоохранении – 3,3 тыс. грн, и сфере административного обслуживания – 3,4 тыс. грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников по сравнению с сентябрем отмечен в здравоохранении – на 16,7%, учреждениях культуры – на 13,3% и сфере социального страхования – на 12,3%. Наибольшее снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в наземном и трубопроводном транспорте – на 7,3%, в сфере телекоммуникаций – на 3,4%, в почтовой и курьерской деятельности – на 2,6%.

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Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в сентябре выросла на 138 грн - до 4343 грн, по сравнению с августом текущего года.