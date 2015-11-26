Яресько: Кабмин нашел способ сократить расходы госбюджета на 60 миллиардов

Об этом в своей колонке на "Экономической правде" написала министр финансов Наталья Яресько.

"По результатам анализа всех статей бюджета вместе с премьер-министром и президентом мы нашли возможности для уменьшения расходов на более чем 60 млрд гривень по сравнению с базовым проектом бюджета, но для внедрения этих изменений в жизнь нам понадобится широкая поддержка депутатов и общественности", - заявила министр.

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По ее словам, наибольшая категория расходов - это социальные расходы. "Мы не имеем права уменьшать социальную защиту тех слоев населения, которые нуждаются в этом больше всего. Единственный вариант для уменьшения расходов в этой сфере - повышение их эффективности через верификацию, адресность и предоставление ее гражданам, которые действительно нуждаются в поддержке", - сообщила министр.

"Чтобы обеспечить дальнейшее усиление обороноспособности Украины, мы планируем повысить расходы на оборону еще на 10 млрд гривень "живыми деньгами" по сравнению с 2015 годом в рамках принятых решений СНБОУ", - сказала Яресько.

В то же время, по ее словам, правительство может уменьшать бюджетный дефицит и не занимать (деньги - Ред.) бешеными темпами, что поможет снизить долговую нагрузку на страну в ближайшие годы.

"Экономическая деятельность. Это расходы на дороги, аграрный сектор, энергетическую отрасль. Мы активно пересматриваем структуру этих расходов и хотим значительно повысить их эффективность", - отметила министр.

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Что касается здравоохранения, главный резерв для экономии, по мнению министра, заключается в значительном повышении качества государственных услуг и переходе на финансирование услуги и результата, а не койко-места и квадратных метров холодных и темных коридоров больницы.

"Также мы должны значительно уменьшить размер госаппарата. Хотя сильно сэкономить на этом не получится, ведь все расходы на госаппарат, включая оплату отопления, зарплаты, содержание административных зданий по всей стране составляет лишь 3,8% всех расходов сводного бюджета", - сообщила она.

"Таким образом, когда на следующей неделе мы представим на рассмотрение Верховной Рады пакет законов, который будет включать проект бюджета, проект налоговой реформы и ряд законодательных актов относительно реформ в разных направлениях государственных расходов, мы предложим уменьшать все эти расходы путем оптимизации и концентрации государственных ресурсов", - подытожила Яресько.