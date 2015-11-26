Нацбанк сегодня купил на валютном аукционе $2,8 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе 26 ноября купил у банков 2,8 млн долл., средневзвешенный курс аукциона составил 23,4250 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявки на продажу 3,6 млн долл. Минимальный курс, предложенный банками, составил 23,40 грн/долл., максимальный – 23,45 грн/долл., по минимальному курсу было продано 35,7% валюты.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 ноября, НБУ анонсировал аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанке, однако они не состоялись. По информации регулятора, спрос и предложение на рынке уравновесились самостоятельно без помощи НБУ, при этом в ходе торгов курс гривни укрепился.

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Национальный банк с 18 сентября ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов.

В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал продавать валюту, потратив на эти цели около 140 млн долл. за три недели.