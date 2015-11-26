Официальный курс гривни продолжает расти

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2359.7302 (26 ноября – 2377.1646)

100 EUR – 2504.1457 (26 ноября – 2516.4664)

10 RUR – 3.5926 (26 ноября – 3.6304)

В четверг, 26 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,45/23,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9100/25,0650 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3550/0,3580 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,5973 грн/долл., к этому часу было заключено 272 сделки на сумму 286,86 млн долл.