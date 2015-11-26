Банкиры объяснили отклонение курсов наличного валютного рынка от межбанковского

Такое мнение высказали опрошенные УНИАН банкиры, комментируя снижение стоимости гривни к доллару на наличном валютном рынке, несмотря на укрепление национальной валюты на межбанке.

«Наличный доллар растет в основном под влиянием выплат по вкладам населения в неплатежеспособных банках», - пояснил главный эксперт отдела операций на валютном и денежном рынках «ОТП Банка» Никита Мишаков. По его словам, на данный момент рынок наличной валюты практически не связан с межбанковским рынком.

Директор центра торговых казначейских операций «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Александр Дуда также отметил, что в настоящее время корреляция «черного» и межбанковского валютных рынков значительно снизилась, что, по его мнению, вызвано как чисткой банковской системы от «схемных» банков Национальным банком Украины, так и административными ограничениями НБУ для банков.

«Следствием этих ограничений является то, что у банков практически нет возможности покупать валюту на межбанковском рынке для собственных нужд. Банки могут приобретать валюту для закрытия коротких валютных позиций, только покупая наличную валюту у населения. Чтобы клиенты продавали наличную валюту, банки вынуждены устанавливать курсы покупки иностранной валюты, близкие к курсам «черного» рынка», - пояснил он.

По словам банкира, текущий курс «черного» валютного рынка составляет 25,70/26,00 грн/долл., соответственно, и курсы наличного валютообмена в банках тянутся следом за курсами «черного» рынка.

Как сообщал УНИАН, по данным дилеров коммерческих банков, сегодня на межбанковском валютном рынке к 17:00 гривня укрепилась к доллару США до 23,45/23,60 грн/долл., и торги проходили вяло по причине выходного дня в США, а предложение долларов превышало спрос.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,5973 грн/долл., участники рынка заключили 272 сделки на сумму 286,86 млн долл.