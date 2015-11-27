Нацбанк ужесточил правила покупки валюты для бизнеса

Национальный банк Украины ужесточил правила покупки валюты под внешнеэкономические контракты для бизнеса, обязав юридических лиц и предпринимателей покупать или обменивать валюту по внешнеэкономическому договору через один банк и установив порядок перевода контракта на обслуживание в другой банк.

Об этом говорится в постановлении регулятора №822 об изменении порядка торговли иностранной валютой, которое опубликовано на сайте НБУ и вступает в действие сегодня, 27 ноября.

Согласно документу, юридические лица и предприниматели-резиденты имеют право покупать или обменивать валюту для расчетов по каждому внешнеэкономическому договору с нерезидентом через одного субъекта рынка.

Постановление позволяет клиенту перевести внешнеэкономический договор на обслуживание к другому субъекту рынка, в таком случае он обязан дать разрешение на получение информации о незавершенных расчетах по этому договору. Далее субъект рынка, к которому переводится договор, обязан обратиться к предыдущему субъекту рынка, через который осуществлялись расчеты по этому договору, для получения всей имеющейся у него информации о незавершенных расчетах. Обмен информацией осуществляется средствами электронной почты НБУ.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.

В последний месяц диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, связано с проведением в Украине местных выборов.

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25 ноября НБУ сообщил, что аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, объявленные регулятором 25 ноября, не состоялись, а спрос и предложение уравновесились самостоятельно без помощи регулятора. По информации НБУ, в ходе торгов курс гривни укрепился.

По данным дилеров коммерческих банков, 26 ноября на межбанковском валютном рынке к 17:00 гривня укрепилась к доллару США до 23,45/23,60 грн/долл., и торги проходили вяло по причине выходного дня в США, а предложение долларов превышало спрос. Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,5973 грн/долл., участники рынка заключили 272 сделки на сумму 286,86 млн долл.