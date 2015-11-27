Украинцам обещают укрепление гривни к праздникам

Ослабление гривни, которое наблюдается в последнее время, имеет временный характер, обусловленный сезонным фактором и давлением избыточной наличности, однако к новогодним праздникам гривня может укрепиться, заявил первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Ситуацию на валютном рынке лучше прокомментирует Нацбанк, но сезонный фактор именно в этот период (имеет место - УНИАН), проходят определенные колебания курса, идет ослабление гривни. Но перед рождественскими и новогодними праздниками идет обратная тенденция, идет укрепление национальной валюты, - сказал Уманский. - И потому в условиях определенного давления на рынок излишней гривневой ликвидности, которая прошла через в том числе Фонд гарантирования вкладов, а с другой стороны - сезонный фактор, и потому сейчас имеем тенденцию, которая есть. Но я уверен, что она завершится ближе к рождественским праздникам. Сейчас она имеет временный характер».

Как сообщал УНИАН, в последний месяц диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, связано с проведением в Украине местных выборов.

25 ноября НБУ сообщил, что аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, объявленные регулятором 25 ноября, не состоялись, а спрос и предложение уравновесились самостоятельно без помощи регулятора. По информации НБУ, в ходе торгов курс гривни укрепился.

По данным дилеров коммерческих банков, 26 ноября на межбанковском валютном рынке к 17:00 гривня укрепилась к доллару США до 23,45/23,60 грн/долл., и торги проходили вяло по причине выходного дня в США, а предложение долларов превышало спрос. Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,5973 грн/долл., участники рынка заключили 272 сделки на сумму 286,86 млн долл.

Министерство финансов Украины закладывает в качестве макропоказателя на 2016 год среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 24,1 грн за доллар.

Украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.