Гривня снова опустилась до 23,95 за доллар

В пятницу, 27 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,85/23,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2600/25,3630 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3600/0,3620 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,8954 грн/долл., к этому часу заключено 266 сделок на сумму 106,29 млн долл.