ВВП Украины упал в 2,4 раза ниже, чем закладывали в госбюджете

Об этом говорится в заключении Счетной палаты Украины о выполнении государственного бюджета за девять месяцев 2015 года, опубликованном на ее сайте.

По оценке Счетной палаты, реальный валовой внутренний продукт сократился на 13%, тогда как при определении показателей государственного бюджета учтены 5,5%.

В заключении отмечается, что на экономическую динамику в январе-сентябре повлияли падение платежеспособности внутреннего рынка, ухудшение условий внешней торговли и военные действия на востоке Украины.

Счетная палата напоминает, что госбюджет за девять месяцев выполнен с профицитом в сумме 8,8 млрд грн, однако расходы на поддержку НАК «Нафтогаз Украины», госбанков и Фонда гарантирования вкладов физлиц, профинансированные за счет реализации облигаций внутреннего госзайма, в этот период составили 58,5 млрд грн. Для финансирования госбюджета привлечены госзаимствования, доля которых в общей сумме поступлений в госбюджет составила 35,2%.

Счетная палата обращает внимание, что девальвация официального курса гривни к иностранным валютам оставалась одним из основных факторов увеличения доходов госбюджета. В частности, с использованием официального курса исчисляются налог на добавленную стоимость, акцизный налог с ввезенных на территорию Украины товаров, налоги на международную торговлю и внешние операции, суммарная доля которых за девять месяцев составила 37,6% доходов госбюджета.

В то же время, с использованием официального курса связаны расходы госбюджета на погашение внешнего и внутреннего валютного долга, а также некоторые расходы госбюджета (обслуживание госдолга, содержание зарубежных дипучреждений, взносы в международные организации), доля которых составила 10,1% расходов госбюджета. Кроме того, учитывая высокую долю импортных товаров в потреблении населения (более 40%), девальвация национальной валюты стала одним из факторов роста инфляции.

Также в заключении подчеркивается, что вследствие девальвации гривни госдолг за 9 месяцев вырос на 33% - до 1,259 трлн грн. При этом расходы на погашение и обслуживание госдолга по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 56,1 млрд грн, или на 55%, - до 158 млрд грн. Счетная палата акцентирует внимание, что рост доли валютного долга на 7,9 п.п., до 69,6%, и, возможно, замена недопоступлений от приватизации госимущества заимствованиями провоцируют риск роста долговой нагрузки на госбюджет.

Для устранения выявленных отклонений Счетная палата рекомендовала Кабинету министров инициировать изменения в закон о госбюджете на 2015 год, а также предложила Министерству финансов и Государственной фискальной службе принять меры для активизации бюджетного возмещения НДС и сокращения объемов переплат налогов и сборов.

Кроме того, Минфину рекомендовано рассмотреть другие способы поддержки отдельных субъектов хозяйствования, кроме привлечения средств от реализации ОВГЗ или кредитов из госбюджета, для более адекватной оценки реального объема дефицита/профицита госбюджета и принятия управленческих решений.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства финансов, сводный бюджет Украины по итогам января-сентября сведен с профицитом в 32,501 млрд грн против дефицита в 32,894 млрд грн годом ранее. Госбюджет за этот период сведен с профицитом в 8,797 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы – 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита – 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.