ОПОРА назвала самых богатых депутатов в Верховной Раде
Согласно данным гражданской сети ОПОРА, член депутатской группы «Партия «Видродження» Виталий Хомутынник является самым богатым народным депутатом Верховной Рады.
Рейтинг ОПОРЫ составлен на основе опубликованных деклараций.
«Самым богатым парламентарием стал Виталий Хомутынник. Доход депутата в 2014 году составил 293,8 миллионов гривень», - говорится в сообщении.
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На втором месте украинский бизнесмен, народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский - 209 миллионов гривень.
На третьем месте - член депутатской группы «Воля народа» Сергей Мартыняк. Депутат в прошлом году заработал 92 миллиона гривень.
На четвертом месте - Геннадий Бобов - депутатская группа «Партия «Видродження» - 55,7 миллионов гривень.
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На пятом месте - Аркадий Корнацкий («Блок Петра Порошенко») - 44,5 миллионов гривень.
Однако лидирует по количеству миллионеров фракция «Блок Петра Порошенко» - 27 человек, в «Оппозиционном блоке» - 14, «Воля народа» - 12, «Возрождение» - 10, Радикальная партия - 3 и «Батькивщина» - 2.
Как сообщал УНИАН, по данным исследования ОПОРЫ, Верховная Рада VI созыва работала интенсивнее, чем предыдущий созыв законодательного органа.