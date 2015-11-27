ОПОРА назвала самых богатых депутатов в Верховной Раде

Рейтинг ОПОРЫ составлен на основе опубликованных деклараций.

«Самым богатым парламентарием стал Виталий Хомутынник. Доход депутата в 2014 году составил 293,8 миллионов гривень», - говорится в сообщении.

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На втором месте украинский бизнесмен, народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский - 209 миллионов гривень.

На третьем месте - член депутатской группы «Воля народа» Сергей Мартыняк. Депутат в прошлом году заработал 92 миллиона гривень.

На четвертом месте - Геннадий Бобов - депутатская группа «Партия «Видродження» - 55,7 миллионов гривень.

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На пятом месте - Аркадий Корнацкий («Блок Петра Порошенко») - 44,5 миллионов гривень.

Однако лидирует по количеству миллионеров фракция «Блок Петра Порошенко» - 27 человек, в «Оппозиционном блоке» - 14, «Воля народа» - 12, «Возрождение» - 10, Радикальная партия - 3 и «Батькивщина» - 2.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования ОПОРЫ, Верховная Рада VI созыва работала интенсивнее, чем предыдущий созыв законодательного органа.