Счетная палата оценивает падение ВВП Украины за 9 месяцев в 13%

Реальный валовой внутренний продукт Украины, по оценкам Счетной палаты, в январе-сентябре 2015 года сократился на 13%.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты о выполнении государственного бюджета за девять месяцев 2015 года, опубликованном на ее сайте.

В заключении отмечается, что показатели государственного бюджета на 2015 год основаны на прогнозе падения ВВП на 5,5%. В связи с этим Счетная палата пришла к выводу, что падение реального ВВП Украины в январе-сентябре 2015 года в 2,4 раза превысило плановый показатель годового бюджета.

Читайте такжеВВП Украины упал в 2,4 раза ниже, чем закладывали в госбюджете

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Государственной службы статистики Украины, падение ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) замедлилось до 7% с 14,6%, зафиксированных кварталом ранее.

По сравнению со вторым кварталом 2015 года и с учетом сезонного фактора ВВП Украины в третьем квартале вырос на 0,7%.

Падение ВВП в целом за 2014 год, по сравнению с предыдущим годом, в постоянных ценах 2010 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 триллиона гривень, в ценах предыдущего года - 1,365 триллиона гривень.