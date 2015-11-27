СМИ: Введение минимальной розничной цены для сигарет поможет в борьбе с курением

Об этом пишет «Левый берег».

Издание отмечает, что украинское общество и так среди «лидеров» табакокурения. В частности, наша страна занимает второе место после Греции по уровню распространения вредной привычки среди подростков.

Табачные компании начинают бороться за потребителя старым, проверенным способом – наперегонки снижая цены на свои изделия. Курение становится все более доступным. Производители порой готовы работать чуть ли не в убыток, дабы привлечь потребителя, приучить его именно к своей торговой марке, говорится в статье.

Читайте такжеНью-Йорк наказал табачные компании: они оплатят лечение курильщиков на $550 миллионов

При такой динамике цен существенно снижаются бюджетные поступления. По подсчетам самих производителей, в результате ценовых войн госбюджет ежемесячно теряет 160-180 млн. грн.

Читайте такжеЭксперты объяснили, почему сигареты дешевеют

Как показывает мировая практика, наиболее эффективной мерой для исправления ситуации является введение минимальных розничных цен на табачные изделия. Именно таким путем в свое время пошли страны Европы, пишет издание. Это позволило стабилизировать рынок при одновременном увеличении бюджетных поступлений.