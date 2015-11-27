Нацбанк ослабил официальную гривню до 23,88 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2388,4656 (27 ноября – 2359,7302)

100 EUR – 2526,9966 (27 ноября – 2504,1457)

10 RUR – 3,6058 (27 ноября – 3,5926)

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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,80/23,90 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1750/25,2790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3590/0,3610 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8824 гривни/доллар, к этому часу было заключено 517 сделок на сумму 208,12 миллиона долларов.