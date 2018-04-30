Баланс недели: отказ от российского газа, угольная блокада и шаткое равновесие гривни

Минувшая неделя ознаменовалась обнадеживающими сигналами улучшения состояния анемичной национальной экономики. Минэкономразвития сообщило, что падение ВВП по итогам 10 месяцев текущего года составило 11,8%, а по итогам года падение может замедлиться до 10% при спаде промпроизводства в 13,5-13,7%.

По оценкам министерства, положительные тенденции восстановления демонстрируют все отрасли промышленности, в особенности - транспорт, добывающая и пищевая промышленности.

Стоит отметить, что ранее Кабмин рассматривал три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидалось на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозировал падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

В то же время ключевые рейтинговые агентства, а также основные кредиторы Украины прогнозируют падение экономики по итогам года на уровне 9-12%.

Не стоит забывать, что в 2014 году украинская экономика сократилась на 6,8%. А это означает, что до полного экономического оздоровления нашей стране надо пройти долгий путь.

Данный вывод на минувшей неделе подтвердили и Госстат, и Нацбанк. Так, по информации Госстата, крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, за январь-сентябрь 2015 года получили почти 184 млрд грн убытка до налогообложения, что на 9,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Нацбанк, в свою очередь, обнародовал данные об убытках работающих банков за 10 месяцев текущего года, они достигли 56,3 млрд грн, тогда как по итогам 2014 года банковская система страны получила около 53 млрд грн убытков.

Шаткое равновесие гривни

На минувшей неделе межбанковский валютный рынок, согласно заявлению Национального банка, нашел равновесие. После того, как почти месяц американская валюта пыталась вырваться из прежнего коридора 21-23 грн/долл. и котировки приближались к отметке 24,2 грн/долл., центробанк для стабилизации ситуации начал регулярно продавать небольшие объемы валюты на рынке.

В среду, 25 ноября, регулятор триумфально отчитался, что аукционы по покупке и продаже инвалюты на межбанке не состоялись, спрос и предложение уравновесились самостоятельно без помощи регулятора, а курс гривни в ходе торгов укрепился. В пятницу, 27 ноября, котировки гривни к доллару к середине торгов установились на уровне 23,85/23,95 грн/долл. Между тем, на наличном валютном рынке подорожание валюты продолжается, и банкиры устанавливают курсы наличного валютообмена и курсы конвертации по платежным картам на уровне 25-26 грн/долл.

Финансисты поясняют, что в настоящее время взаимосвязь между наличным и межбанковским валютным рынком значительно снизилась, банки устанавливают курсы наличного обмена валют близко к «черному» рынку, чтобы подтолкнуть население сдавать валюту в банки, а не нести на «черный» рынок.

«Следствием ограничений НБУ является то, что у банков практически нет возможности покупать валюту на межбанковском рынке для собственных нужд. Банки могут приобретать валюту для закрытия коротких валютных позиций, только покупая наличную валюту у населения. Чтобы клиенты продавали наличную валюту, банки вынуждены устанавливать курсы покупки иностранной валюты, близкие к курсам «черного» рынка», - прокомментировал происходящее УНИАН директор центра торговых казначейских операций «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Александр Дуда.

Министерство финансов расценивает ослабление гривни в последнее время как сезонное явление, и прогнозирует укрепление гривни к новогодним праздникам.

«Именно в этот период - определенные колебания курса, идет ослабление гривни. Но перед рождественскими и новогодними праздниками идет обратная тенденция, идет укрепление национальной валюты», - заявил первый замминистра финансов Украины Игорь Уманский в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Кроме того, он отметил, что давление на рынок оказывает излишняя гривневая ликвидность в связи с миллиардными выплатами через Фонд гарантирования вкладов. «Но я уверен, что она завершится ближе к рождественским праздникам. Сейчас она имеет временный характер», - заверил Уманский.

Отказ от закупок российского газа

Минувшая неделя стала знаковой и в борьбе страны за свою энергонезависимость. Глава правительства Арсений Яценюк заявил о полной остановке закупок российского голубого топлива и переходе на импорт с рынка ЕС. Еще несколько лет назад подобное решение официального Киева взорвало бы как национальное, так и европейское информационное пространство. Однако, благодаря предпринятым страной за последние полтора года мерам по сокращению потребления газа одновременно с достаточными запасами в хранилищах и созданием эффективной системы европейского импорта, объявление официальным Киевом о временном прекращении закупки газа у России не вызвало удивление ни у соотечественников, ни у европейцев, получающих часть своего топлива из украинской транзитной трубы.

Досада была лишь на лицах российских чиновников, привыкших к использованию газа в качестве фактора давления на Украину. Руководство «Газпрома» поспешило «напугать мир» заявлениями об остановке поставок и угрозе транзиту газа, но были оперативно поставлены на место руководителем украинского правительства.

«Правительство приняло решение поручить «Нафтогазу» прекратить покупку российского газа. А то они («Газпром») перепутали, это не они нам не поставляют газ, это мы у них газ не покупаем», - сказал Яценюк на заседании правительства.

Он подчеркнул, что такое решение принято потому, что «ценовые предложения от наших европейских партнеров значительно лучше». «А общий объем потребления газа в Украине уже сейчас сокращен на 20%», - добавил Яценюк.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украина будет закупать российский газ в минимальных объемах в течение декабря. При этом, как подчеркнули в госэнергохолдинге, наша страна продолжит транспортировать российский газ для европейских потребителей в полном объеме.

«За последние полтора года мы показали, что можем обеспечивать бесперебойный транзит российского газа независимо от того, поставляется он для Украины или нет, и в летний, и в зимний сезон», - говорится в заявлении «Нафтогаза».

Кроме того, министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин поспешил заверить, что риска срыва грядущего отопительного сезона нет, поскольку существующих запасов газа в размере более 16 млрд кубометров достаточно для его прохождения.

«Сейчас в хранилищах более 16 млрд кубометров. Этого достаточно, чтобы пройти отопительный сезон с поставками только из Европейского Союза. Зависимость от Российской Федерации по поставкам газа вообще отсутствует. Ситуация контролируемая», - сказал он.

Кстати, Министерство энергетики и угольной промышленности ожидает, что цена российского газа для нашей страны в первом квартале 2016 года составит 210 долл. за тысячу кубометров (сейчас - 227 долл. за 1 тыс. кубометров).

«Ожидаем где-то в районе 210 долл.», - сообщил Демчишин.

Вместе с тем министр рассчитывает на среднегодовую цену российского газа для Украины в 2016 году в районе 207-208 долл. за тысячу кубометров. По его словам, снижение цены может произойти ввиду прогнозной стоимости газа из Европы в следующем году на уровне 175-180 долл.

В этой связи официальный Киев призвал всех энергетических партнеров, включая Россию, строить отношения исключительно на взаимовыгодных условиях. Руководство «Нафтогаза» предложило коллегам из «Газпрома» до 20 декабря за столом переговоров согласовать условия поставок российского газа в первом квартале 2016 года.

Обесточенный Крым и российская «ответка»

В ответ на подрыв неделю назад украинскими и крымскотатарскими гражданскими активистами опор высоковольтных линий, подававших электроэнергию в оккупированный Крым, Россия решила запретить поставки угля на электростанции нашей страны - украинского угля, добытого в «отжатом» россиянами Донбассе.

Кремлевские кураторы оккупированной территории не церемонились и не выдумывали отговорок, что не имеют никакого влияния на террористические трехбуквенные организации. Перестала подаваться украинская электроэнергия, и сразу была дана и выполнена команда - «прекратить отгрузку».

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил на заседании парламента, что существующих запасов угля на складах и теплоэлектростанциях хватит на месяц стабильной работы. Тем не менее, добавил министр, в дальнейшем вопрос поставки угля потребует новых решений.

Демчишин также сообщил, что в декабре Украина ожидает поставок 250 тыс. тонн угля из ЮАР.

«Эти 250 тыс. тонн дают нам уверенность в том, что следующие 45-50 дней наша энергосистема будет в стабильном энергетическом процессе. А за 50 дней можно найти решение по поставкам угля и из ЮАР, и от других поставщиков», - подчеркнул глава Минэнерго.

Между тем, премьер-министр в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в пятницу, 27 ноября, назвал недостаточными имеющиеся запасы угля и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива. «По моим данным, четко видно, что достаточных запасов угля нет. Об этом я предупреждал три месяца назад. Я требую срочно выработать план мер, чтобы мы были уверены в стабильной работе энергосистемы страны, - сказал Яценюк. - Государство выделило необходимые ресурсы, и их надо не просто освоить, нам нужны запасы угля».

При этом премьер отметил, что попытки России заблокировать поставки угля в Украину были очевидны еще летом. «Россия будет блокировать поставку угля, и об этом говорилось три месяца назад. Цель России – полная дестабилизация ситуации в Украине», - подчеркнул Яценюк, потребовав план мер на случай чрезвычайных ситуаций.

Уже после заседания Антикризисного энергетического штаба Демчишин сообщил журналистам, что возобновление поставок угля для украинских теплоэлектростанций из зоны АТО и России возможно при восстановлении одной из четырех линий электропередач в направлении аннексированного Крыма.

«При восстановлении линии на Титан (220 кВ «Каховская-Титан» - УНИАН) мы решим вопрос с углем. Таким образом, мы решим свои вопросы, а не их», - сказал Демчишин. По его словам, возобновление работы одной ЛЭП позволит покрывать базовые потребности полуострова в электроэнергии. При этом министр отметил, что Кабмин полностью поддерживает идею возобновления подачи электроэнергии на полуостров, а ремонтные бригады могут завершить восстановление линии электропередач «Каховская-Титан» в течение 3 часов после получения к ней доступа.

Ответ на российское эмбарго

На минувшей неделе на новый виток вышла история с введением с января 2016 года Россией продовольственного эмбарго в отношении украинского экспорта, которое, по оценке правительственных экспертов, приведет к потере порядка 600 млн долл.

Премьер Яценюк на заседании Кабмина пообещал стране-агрессору зеркальные ответные меры.

«Хочу четко отметить, что российские угрозы о введении эмбарго против украинских товаров с 1 января 2016 года получат аналогичный, зеркальный ответ. На каждое российское решение об установлении эмбарго против украинских товаров у нас будет аналогичное украинское решение об установлении эмбарго против России», - сказал Яценюк.

По данным Минэкономразвития, объем украинского экспорта в Россию составляет не более 12,4% от общего объема. А объем падавшего несколько последних лет продовольственного экспорта – порядка 2%. В этой связи глава ведомства Айварас Абромавичус обратил внимание на то, что эмбарго ударит, прежде всего, по российским потребителям, которых ожидает прощание не только с качественными европейскими продуктами питания, но с полюбившимися турецкими фруктами и овощами.

Как известно, на минувшей неделе Россия ухитрилась поссориться с еще одним своим соседом по Черному морю – Турцией. После уничтожения на границе с Сирией турецким истребителем российского штурмовика, РФ начала кампанию сворачивания экономических связей с вчерашним «другом». Рубить, очевидно, будут по живому, в том числе, по многомиллиардной взаимной торговле и по планам строительства «Турецкого потока», который ставил под угрозу транзитную значимость нашей страны.

Украинские эксперты считают, в частности, что российская доля на турецком рынке зерновых и масличных может быть комфортно занята отечественными аграрными производителями.

«Сейчас мы туда (в Турцию) поставляем немного. Россия нас вытеснила с этого рынка, поскольку они предлагали пшеницу в небольших объемах, которые удобно было поставлять. Если будут какие-то ограничения, то Украина может вернуть себе позиции на турецком рынке», - прокомментировала ситуацию УНИАН аналитик зерновых рынков агентства «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.

Экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов также считает, что Украина не должна проворонить появившийся шанс увеличить поставки своей продукции на рынок 78-миллионной Турции.

«Турция - это наш шанс… Безусловно, в поставках из России есть немалая доля газа и того, что Украина поставлять не может. Тем не менее, рынок в какой-то мере освобождается», - сказал он.

Закрытие украинского неба

Обоюдная авиаблокада между Украиной и Россией на минувшей неделе обрела новый поворот. В условиях, когда уже более месяца прекращено прямое воздушное сообщение между некогда дружественными странами, Кабмин заявил о введении полного запрета на транзитные полеты для всех российских авиакомпаний через территорию Украины. Запрет начал действовать с полуночи 26 ноября.

«Мы ожидали, что Россия отменит свои решения на запрет украинским компаниям осуществлять полеты в Россию и через территорию России, однако Россия, как всегда, не согласилась на законные условия украинской стороны. Именно поэтому правительство Украины приняло решение о введении запрета на все транзитные полеты для всех российских авиакомпаний через воздушное пространство Украины», - сказал Яценюк, добавив, что решение принято также во избежание возможных провокаций России в украинском небе.

В условиях длящейся уже 21 месяц российской военной агрессии закрытие украинского неба – мера, мягко говоря, давно ожидаемая.

Стоит отметить, что россияне еще в августе 2014 года закрыли свое небо для полетов украинцам, аргументируя это соблюдением мер безопасности после июльского уничтожения малазийского Боинга в небе над Донецком.

Конечно, взаимная авиаблокада не выгодна ни Украине, ни России, так как обе страны теряют и пассажиров, и деньги. Но здесь на первый план выходят другие приоритеты – безопасность и стратегические интересы. В этой связи участники рынка слабо верят в скорое восстановление авиасообщения между Украиной и РФ.

«Что касается восстановления прямого сообщения, то мне кажется, это - вопрос длительного времени. Хотел бы ошибиться, но ситуация будет носить долгосрочный характер. Тут столкнулись принципиальные, встречные точки зрения двух стран», - считает президент крупнейшего авиаперевозчика страны - авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников.

И он прав, ведь небо в условиях санкций превратилось в предмет большого политического торга.

Начало первого месяца зимы обещает быть не менее насыщенным значимыми экономическими новостями. В частности, правительство должно представить на рассмотрение Верховной Рады проекты госбюджета-2016 и налоговой реформы, принятие которых позволит уже в следующем году заложить фундамент для экономического роста.

Александра Данько (УНИАН)